Alla scoperta dei pianeti e degli dei dell'Olimpo al Museo di scienze planetarie

Domenica 6 marzo i bambini potranno scoprire e imparare l'origine dell'abbinamento dei vari pianeti alle divinità dell'Olpimo. Un viaggio affascinante tra cielo e mitologia

Si parla di pianeti e dei loro nomi associati agli dei dell’Olimpo nel nuovo laboratorio del Museo di scienze planetarie in programma domenica 6 marzo alle 10.30. Venne infatti agli antichi Greci l’idea di associare i pianeti alle divinità dell’Olimpo confrontando le loro caratteristiche peculiari con quelle che riuscivano ad osservare guardando gli astri nel cielo. Con l’aiuto dell’operatrice i bambini scopriranno la storia dei pianeti riproducendo poi con la tecnica antica del carboncino e delle terre colorate la divinità e il rispettivo pianeta.

Il laboratorio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Il costo è di € 5, la durata di 1 ora.

Prenotazione obbligatoria per e-mail a msp@fondazioneparsec.it entro le 13 di venerdì 4 marzo. Dopo il laboratorio, i bambini potranno visitare liberamente con i genitori il museo. Il biglietto di ingresso sarà gratuito per i bambini e a costo ridotto per i genitori .

Per visitare il museo non occorre la prenotazione. Per tutti i visitatori con più di 12 anni, l'accesso è consentito con super green pass.



