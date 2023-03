10.03.2023 h 07:44 commenti

Alla sala Banti è di scena "Scusa", una riflessione sul senso del perdono

La storia di due sorelle in perenne litigio, a imitazione dei litigate fra mamma e papà . L'appuntamento, in cartellone nella rassegna "Ci vediamo a teatro", è per domenica alle 16.30

Nuovo appuntamemnto per domenica 12 marzo alle 16,30 con la rassegna "Ci vediamno a teatro". Alla sala Banti va in scena “Scusa” la storia di due sorelle in perenne litigio,a imitazione dei litigi fra mamma e papà (la cui presenza è determinata solo dalle loro voci fuori campo). Le due bambine non riescono a chiedersi scusa – o meglio, ci provano – finché l’orgoglio non le riporta sulla strada del conflitto per poi fare pace . Le due protagoniste vivranno in una carambola di divertenti dispute che provengono dal mondo infantile, che spesso ritroviamo anche negli adulti – ed ecco perché è uno spettacolo da condividere con le famiglie.

Lo spettacolo è consigliato dai 3 anni di età ed è promosso dal comune di Montemurlo Fondazione Toscana onlus e la collaborazione dei Formaggini Guasti

"Dopo la buona partenza di domenica scorsa, alla Sala Banti arriva “Scusa”, uno spettacolo che sa divertire ma anche far riflettere - conclude l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Un'opportunità per vivere un piacevole pomeriggi domenicale in famiglia con la magia del teatro".