04.04.2019 h 08:20 commenti

Alla Sala Banti arriva lo spettacolo 'H3+' di Paolo Benvegnù

Appuntamento stasera alle 21.15 con il chitarrista e cantautore che porta in scena il lavoro legato al suo quinto album pubblicato nella primavera di due anni fa

La stagione teatrale in Sala Banti, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana spettacolo onlus, si chiude stasera, giovedì 4 aprile, alle 21.15 con lo spettacolo H3+ di e con Paolo Benvegnù. H3+ è un concerto-spettacolo, è un viaggio ai primordi del mondo, alla scoperta di una terra distrutta e rinata sotto forma di pioggia, riossigenata dalla comparsa del mondo vegetale. A restituire la memoria e la visione di questo percorso sono: da una parte le registrazioni conservate nei nastri dell’esploratore Victor Neur, personaggio senza volto e immaginario della trilogia dei dischi di Benvegnù, di chiara citazione Beckettiana, dall’altra le apparizioni di ‘luce’ di un angelo che guarda l’umanità traendone visioni filosofiche.Infine, si affida al teatro di figura la forza immaginifica raccontata da alcuni grandi temi dell’umanità come: la creazione del mondo, il diluvio universale e il rapporto popolare con il divino. Queste tematiche, rappresentate in un teatrino di marionette da camera, segnano e scandiscono il passare dei secoli, scatenando situazioni a tratti assurde e meta-teatrali altre invece poetiche e sferzanti. H3+ molecola fondamentale, fra le più abbondanti presenti nell’universo, una particella elementare che potrebbe far presumere un inizio nuovo è un concerto-spettacolo composto da una parte in prosa e da una parte in forma canzone che diventa, a volte per intuizione e altre per significato, il filo rosso della narrazione.Il biglietto per lo spettacolo della sera a prezzo intero costa 12 euro, 10 euro il ridotto. Sono previste riduzioni su biglietti e abbonamenti per gli under 30, over 65, soci Coop, iscritti al sistema bibliotecario, possessori Carta dello spettatore FTS e per i possessori della carta Studente della Toscana per gli studenti universitari. Per maggiori informazioni o per la prenotazione dei biglietti si può scrivere a salabantiprosa@gmail.com o telefonare al numero tel. 392 4759365.