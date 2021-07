06.07.2021 h 17:56 commenti

Alla rsa Santa Caterina una festa con musica e danze per celebrare il ritorno alla "normalità"

Una mattina di gioia e allegria per gli anziani ospiti della struttura che a gennaio fu colpita pesantemente dalla pandemia

Una mattinata di musica e danze all’ombra dei grandi alberi del giardino per gli anziani della Rsa Santa Caterina De’ Ricci, una delle strutture storiche di Prato, colpita particolarmente dura dalla pandemia a inizio anno, quando la maggioranza degli ospiti fu contagiata dal Covid. Ieri, 6 luglio, si è tornati a cantare e danzare tutti insieme in una atmosfera di allegria che tutti non vedevano l’ora di ritrovare.

Una bella festa, attesa e desiderata come sigillo di un ritorno alla normalità che, dopo i mesi davvero difficili della pandemia, ha via via recuperato abitudini e piaceri quotidiani. Prima gli incontri con i familiari nella stanza degli abbracci, poi il parrucchiere e il podologo, la Messa nella chiesa della struttura (da domani sarà celebrata il lunedì, mercoledì e venerdì alle 17 e la domenica alle 10) e adesso la festa all’aperto.

“Tutti aspettavano questo momento di allegria e anche per noi finalmente la festa segna il ritorno a una serenità che cerchiamo comunque di proteggere, perché bisogna tenere sempre alta la guardia - spiega il direttore di Santa Caterina Riccardo Petrini - Via via tutte le attività sono riprese e dalla Società della Salute è arrivata anche l’autorizzazione a riaprire il centro diurno che da noi ospitava 10 persone. Speriamo di poterlo fare a settembre, una volta messe a punto tutte le misure di sicurezza necessarie”.