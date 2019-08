21.08.2019 h 12:15 commenti

Alla Rocca di Montemurlo un fine settimana dedicato alla bistecca

La manifestazione, da venerdì 23 a domenica 25 agosto dalle ore 19 in poi, è promossa dall'associazione Alpini di Montemurlo e dall'associazione Il Borgo della Rocca con il patrocinio del Comune. Nel menù anche tanti piatti della tradizione culinaria toscana

A Montemurlo torna la sagra della bistecca, una tradizionale manifestazione dell'estate , che cambia sede e si sposta nei locali della Canonica all'interno del borgo della Rocca. La manifestazione, da venerdì 23 a domenica 25 agosto dalle ore 19 in poi, è promossa dall'associazione Alpini di Montemurlo e dall'associazione Il Borgo della Rocca con il patrocinio del Comune di Montemurlo. Oltre alla bistecca si potranno gustare tanti altri piatti della tradizione culinaria toscana. "Stiamo già ricevendo molte chiamate di prenotazione – spiega Mario Pacetti del gruppo Alpini- e siamo davvero molto soddisfatti. Il consiglio è quello di voler prenotare quanto prima".

Domenica 25 agosto la sagra sarà arricchita da interessanti eventi culturali. Dalle ore 18, infatti, si potranno visitare i giardini della Rocca, solitamente chiusi al pubblico, la pieve di San Giovanni Decollato e il vicino oratorio del Corpus Domini. Le visite saranno guidate dalla storica dell'arte Cinzia Menichetti. " Il borgo della Rocca – sottolinea l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero - è un luogo suggestivo, ricco di opere d'arte e di storia. È positivo che le associazioni, tramite iniziative come quella della sagra della bistecca, promuovano e facciano conoscere questo nostro gioiello".

Per prenotare si può chiamare il numero tel. 3478627809.









Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus