Alla Rocca di Cerbaia è festa grande per il sentiero di Dante

Tutto esaurito alle iniziative di inaugurazione promosse dal Comune con la Fondazione Cdse per il percorso che collega il suggestivo ponte di Cerbaia alla Rocca

Festa grande oggi pomeriggio 29 maggio per l’inaugurazione del Sentiero di Dante. Le iniziative promosse dal Comune di Cantagallo con la Fondazione Cdse hanno registrato il tutto esaurito: un centinaio di persone hanno partecipato ai tour organizzati per raccontare i misteri della Rocca e i controversi rapporti di Dante con i Conti Alberti, citati più volte nella Commedia.

Ad accogliere tutti il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno e l’assessore alla Cultura, Maila Grazzini. Non è voluto mancare il presidente della Regione, Eugenio Giani, profondo conoscitore delle vicende dantesche legate alla Val di Bisenzio. Per l’occasione alla Rocca si è tenuto anche un concerto di musica medievale con Tuscae Gentes, Daniele Poli e Ugo Galasso, mentre l'artista Giulio Zeloni per l’occasione ha realizzato una linea di magliette dedicata a Dante e alla Rocca.

Il nuovo sentiero Cai 448 collega il suggestivo ponte di Cerbaia nei pressi della Sr 325, a nord di Carmignanello, alla Rocca, la meta turistica più frequentata e amata del territorio di Cantagallo. Il sindaco Bongiorno e l’assessore Grazzini hanno ancora una volta messo in evidenza come “l’intero progetto del nuovo sentiero sia stato realizzato grazie al lavoro di squadra che ha visto protagonisti l’ufficio cultura, la Fondazione Cdse, l’ufficio tecnico e gli operai comunali, il Cai, Legambiente ed il Gruppo Alpini di Cantagallo e Vernio”.

Il sentiero permette agli escursionisti di giungere alla Rocca in meno di un’ora, regalando ai turisti visitatori un cammino suggestivo, aprendo una prospettiva di grande bellezza sul sito archeologico.