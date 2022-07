Tra via Mugellese e via Tanini a La Querce nascerà una nuova edificazione residenziale. Avrà due piani per un totale di tre appartamenti e porterà in dote una serie di migliorie pubbliche per il quartiere all'estrema periferia est della città.L'intervento, contenuto in un piano attuativo in variante al piano operativo e proposto da Trastulera srl, è stato esaminato ieri pomeriggio, 12 luglio, dalla commissione Urbanistica presieduta da Maurizio Calussi a cui spetta il compito di indicare l'uso che verrà fatto degli extra oneri e della monetizzazione degli standard non reperiti che complessivamente ammontano a circa 32mila euro. Di questi 20mila euro copriranno la quota parte del Comune per l'installazione del fontanello di Publiacqua in zona mentre il resto, circa 12 mila euro, andrà per il potenziamento dell'illuminazione del giardino di via Bresci, sempre alla Querce. La proposta è stata approvata a maggioranza con l'astensione dell'opposizione. Le altre ricadute pubbliche legate al progetto prevedono ai margini di quel lotto edificabile, la creazione di verde pubblico, cinque posti auto, la cessione di una striscia di terreno necessaria all'allargamento di via Mugellese che in quel tratto ha una strozzatura e infine il collegamento pedonale tra via Tanini e via Mugellese fino ad oggi inesistente.