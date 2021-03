15.03.2021 h 13:22 commenti

Alla primaria Meucci la Dad viene fatta all'aperto, la "sfida" di Priorità alla scuola

Didattica a distanza davanti ai cancelli della scuola primaria di via Marradi per protestare contro la chiusura delle scuole, ma anche per permettere ai bambini di stare insieme, nel rispetto delle distanze. Domani si replica

Il primo giorno di didattica a distanza per un gruppo di alunni della primaria Meucci si è tenuto davanti ai cancelli della scuola, un modo per protestare contro la chiusura delle scuole, ma anche per continuare a stare insieme. Ad organizzarlo il comitato Priorità alla scuola, con la speranza che sia d’esempio anche ad altre scuole. “Continuiamo a sostenere – spiega la referente pratese Silvia Giagnoni – che le lezioni si devono tenere in classe e non a casa. Oggi siamo in pochi, ma speriam, di giorno in giorno, di aumentare. Complice anche il bel tempo è stata una mattinata faticosa, ma piacevole.”

I bambini, come accade anche a casa, sono stati affiancati dalle mamme che questa mattina hanno preparato i loro figli come se andassero a scuola,sono arrivate davati ai cancelli e poi hanno allestito una classe all’aperto, con tanto di banchi e cartelloni.

Alle 12 è suonata la campanella virtuale e i bambini sono tornati a casa per il pranzo. Domani si ripete.

“Ho due figli – spiega Roberta – uno frequenta la materna e l’altra la primaria, oggi eravamo tutti qui, la più grande ha seguito le lezioni, il più piccolo ha giocato ed è stato all’ aria aperta. Un disagio quello delle scuole chiuse, ma almeno oggi questi bimbi, a distanza e con tutte le norme anticovid. Hanno potuto stare insieme”

Lo spazio davanti alla scuola è molto ampio e sicuro visto che la strada finisce sulla ciclabile.