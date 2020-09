17.09.2020 h 11:01 commenti

Alla primaria Ciliani niente lezioni il venerdì pomeriggio ma rientro il sabato. I genitori: "Una scelta incomprensibile"

La dirigente scolastica difende la sua scelta pedagogica visto che le condizioni imposte dall'emergenza scolastica affaticano i bambini. Inviato alle famiglie un questionario per capire le criticità

L'orario definitivo della scuola primaria Ciliani dell'istituto comprensivo Lippi, prevede il rientro anche il sabato, mentre il venerdì pomeriggio è prevista l'uscita scaglionata fra le 13, le 14,30 e le 16,30 (ma in questo caso solo per pochi alunni).

La decisione presa dalla dirigente scolastica Sandra Bolognesi, condivisa con il consiglio d'istituto, non piace a molti genitori che, infatti hanno inviato alla segreteria lettere di protesta. “Non concordiamo con la motivazione del rientro il sabato – spiegano alcune mamme che si sono rivolte a Notizie di Prato – perché secondo la preside i bambini il venerdì pomeriggio sono stanchi e quindi l'apprendimento è in calo, così è meglio tornare a scuola il giorno dopo a mente più fresca. In realtà fino allo scorso anno le lezioni si tenevano fino alle 16,30 tutti i giorni e non ci sono mai stati problemi. Inoltre il sabato è il giorno dedicato allo svago e alla famiglia”.

In virtù delle nuove norme anticiovid, tranne le prime, l'orario delle lezioni prevede sei mattine e quattro pomeriggi con orario scaglionato 8,30/9 e 15,30 /16 . “Capiamo – continuano le mamme – che la scuola ha poche entrate e quindi bisogna suddividere gli ingressi e le uscite e che le ore di lezione devono essere comunque 40, ma si poteva evitare l'orario corto del venerdì, anche perché l'uscita alle 16 è riservata a pochi bambini. Inoltre con il nuovo orario anche il servizio di post e pre scuola è a rischio”.

Accuse che la dirigente scolastica rimanda al mittente. “La decisione del nuovo orario – spiega Bolognesi– è stata presa dal consiglio d'istituto di cui fanno parte anche i rappresentanti dei genitori. Comunque, proprio per le difficoltà che ci sono state segnalate abbiamo inviato a tutte le famiglie un questionario articolato per capire dove sono le criticità. E' stato tradotto anche in cinese”. Dopo le elezioni regionali, con il rientro a scuola, i risultati verranno discussi all'interno del consiglio d'istituto dove eventualmente verrà cambiato l'orario definitivo che entra in vigore a partire dal 5 ottobre. “Difendo però la mia scelta educativa – continua Bolognesi- il rientro a scuola con le condizioni imposte dall'emergenza sanitaria, è pesante e quindi credo che sia giusto alleggerire i pomeriggi e prediligere le lezioni del mattino dove l'apprendimento è decisamente migliore. Ieri 16 settembre ho comunque incontrato i genitori a cui ho spiegato nuovamente le motivazioni di questa scelta e mi sembra che sia stata capita”

