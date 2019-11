27.11.2019 h 17:39 commenti

Alla pizzeria Vesuvium la pizza con il baccalà mantecato con stinco senese

Il maestro pizzaiolo Salvatore Carannante ha preparato per "A Prato si mangia bene" una verace dal forte sapore di Campania, con i pomodorini gialli che si coltivano sulle pendici del Vesuvio

"A Prato si mangia bene" questa settimana fa tappa alla pizzeria Vesuvium in via Roncioni 163 dove il maestro pizzaiolo Salvatore Carannante, meglio conosciuto come Salvio, ha portato la sua notevole esperienza accumulata in tanti anni di professione sia in Italia sia all'estero. A soli 18 anni, infatti, Salvio è emigrato in California dove è rimasto per 8 anni. Rientrato in Italia ha messo a frutto la sua esperienza ed è diventato maestro istruttore pizzaiolo, vincendo numerosi premi.

Il piatto speciale presentato nel video con Alessandro Rubino non poteva che essere una pizza: la Vesuvium, dedicata sia al ristorante sia al pomodoro scelto per l'occasione, il pomodoro giallo del Vesuvio con il quale Salvio realizza un gazpacho che fa da base con la mozzarella fior di latte al condimento fatto da baccalà mantecato con guanciale di cinta senese. A guarnire il tutto cialda di quinoa, olive nere al forno e mandorle tostate.