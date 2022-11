15.11.2022 h 13:17 commenti

Alla piscina di Mezzana torna ‘Una vasca per Aisla’, maratona di 24 ore

In vasca 40 atleti del Csi e del Cgfs ma l'iniziativa è aperta a tutti anche alle famiglie con bambini. Sono ammessi tutti gli stili e si possono utilizzare anche pinne, tavolette e palette. L'obbiettivo è di raccogliere fondi per Aisla Prato a supporto dei malati di Sla

Torna sabato 19 e domenica 20 novembre l’appuntamento con ‘Una vasca per Aisla’ la maratona non competitiva di nuoto, di 24 ore, che si svolgerà in contemporanea a Prato, nella piscina di Mezzana, e a Firenze nell’impianto di San Marcellino.

L’obiettivo è di raccogliere fondi per le attività portate avanti dall’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, che svolge servizi a supporto dei malati di Sla e per i loro familiari.

A organizzare la maratona pratese sono il Csi Nuoto Prato e il Centro Giovanile di Formazione Sportiva che, proprio come accaduto l’anno scorso, mette a disposizione dell’iniziativa la piscina di Mezzana. La 24 ore di nuoto inizierà alle 13 di sabato 19 novembre e durerà fino alle 13 della domenica e ci sarà sempre qualcuno in vasca: si alterneranno oltre 40 atleti del Csi Nuoto Master, alcuni tesserati del Cgfs e poi chiunque si presenti alla piscina di Mezzana. L’anno passato i partecipanti alla manifestazione sono stati oltre trecento e per il 2022 l’obiettivo è quello di fare meglio. Essendo una iniziativa non competitiva si potrà nuotare in qualsiasi modo, con qualsiasi stile, e anche con le pinne, tavoletta e braccioli. Non a caso l’anno passato ci fu la partecipazione di tanti bambini e famiglie, con la chiusura dell’iniziativa alla presenza del campione di nuoto Simone Ciulli.

L’iscrizione, che comprende anche gadget di Aisla e cuffia personalizzata è di dieci euro. Ma si accetteranno anche contributi liberi da parte di coloro che non possono scendere in vasca. Durante la serata ci sarà una pizzata, poi la spaghettata e al mattino la colazione. Tutto offerto dai vari sponsor dell’iniziativa mentre l’assistenza sarà garantita dalla Misericordia di Galciana e sarà sempre presente un assistente bagnante del Csi Nuoto Prato.

“Rinnoviamo il nostro impegno nell’organizzazione di una manifestazione benefica e che ha un importante scopo sociale – spiegano dal Csi Nuoto Master -. Quest’anno raccogliamo fondi per la sezione pratese di Aisla, che sul territorio segue oltre venti persone affette da Sla. L’invito alla cittadinanza è quindi quello di partecipare in massa”.

Aisla Prato ha un protocollo operativo di collaborazione con l’unità operativa di neurologia dell’Asl Toscana Centro, inoltre gestisce e finanzia un gruppo di auto mutuo aiuto per le persone con la Sla e i loro familiari, fornisce un servizio di psicologia e di pratiche legali e socio-assistenziali

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione la piscina di Mezzana per una iniziativa benefica di questo calibro - spiega Mirko Bassi, direttore generale del Cgfs- sposiamo in pieno con il Csi Nuoto Prato gli obiettivi alla base di questa maratona di nuoto” aggiunge Bassi.

Per informazioni e prenotazioni: unavascaperaislaprato@gmail.com, o 349/4675566 oppure 338/7739937.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus