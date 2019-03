02.03.2019 h 09:29 commenti

Alla Pier Cironi la giornata dei "Giusti dell'umanità" festeggiata con un progetto dedicato a Bartali

Sul tronco di un albero del giardino della scuola sarà appesa una targa in ricordo del ciclista che che operò a favore degli ebrei perseguitati negli anni ’43-’44. Previsto anche uno spettacolo al Politeama e una passeggiata in bicicletta lungo la ciclabile

Il 6 marzo è la giornata dei "Giusti dell’umanità”, istituita per legge nel 2017 e dedicata a mantenere viva la memoria di quanti hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona.

Una commemorazione che gli studenti dell’istituto Pier Cironi hanno trasformato nel progetto “Sulle Orme dei giusti” finanziato dal PianoTriennale delle Arti Regione Toscana, col patrocinio del Comune di Prato, della biblioteca Lazzerini, dell'associazione Figli della Shoah di Milano.

“Insieme ai ragazzi – ha spiegato il dirigente scolastico Alessandro Giorni – abbiamo individuato tre figure di giusti: Janusz Korczak, Gino Bartali e Rufino Niccacci. Intorno a questi personaggi ruota tutto il progetto che coinvolge ragazzi e gli insegnati della media Pier Cironi e delle classi quinte delle scuole primarie Iqbal, Mandela e Pizzidimonte, i genitori, ma anche tutti i pratesi”.

Quattro gli eventi organizzati che dureranno una settimana e toccheranno vari luoghi della città.

Dal 2 al 10 marzo nei locali della Biblioteca Lazzerini sarà possibile visitare la mostra “Janusz Korczak e i diritti dei bambini” grazie all'Associazione Figli della Shoah, presidente la senatrice Liliana Segre, con il contributo del Fondo Internazionale di Assistenza alle Vittime del Nazismo Legge 249/2000 e della Conference on Jewish Material Claims Against Germany, concessa su richiesta dell’Istituto Cironi.

La mostra ripercorre la biografia del grande educatore polacco di origine ebraica Janusz Korczak che durante l’occupazione nazista non abbandonò gli orfani del suo istituto nel ghetto di Varsavia, ma volle accompagnarli fino al campo di sterminio.

Il 6 marzo alle 11 alla Scuola Media Pier Cironi, alunni e insegnanti,ricorderanno la figura di Gino Bartali, attivo membro della rete clandestina di salvataggio che operò a favore degli ebrei perseguitati negli anni ’43-’44. Successivamente, con la presenza di alcuni ciclisti dell’associazione sportiva La Medicea che sfilierà con bici d'epoca, partirà la "Passeggiata del Ricordo" dalla scuola alla pista ciclabile, altezza Ponte Petrino, dedicata a Gino Bartali. Gli alunni depositeranno una targa ricordo alla memoria di Gino il Giusto.

Il 7 marzo alle 21 al Teatro Politeama Pratese, gli alunni e i docenti dell’Istituto andranno in scena con lo spettacolo “Sulle orme dei giusti, ovvero…si può sempre dire un sì o un no”.

Recitazione, canzoni, musica, danze in una pièce che vuole ricordare i Giusti Janusz Korczkac, Gino Bartali e Rufino Niccacci.

"Siamo stati molto felici - ha affermato l'assessorealla pubblica istruzione Mariagrazia Ciambellotti - di accogliere questa iniziativa proposta dalla scuola. Un'occasione importante di riflessione su un tema sempre attuale. E' importante per i nostri ragazzi oltre a studiare poter fare azioni concrete e realizzare progetti che consentano loro di conoscere meglio la storia e di acquisire una sempre maggior consapevolezza".















