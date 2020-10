15.10.2020 h 18:44 commenti

Alla Passerella un ponte luminoso per celebrare il Mese dell'affido

Da oggi fino a lunedì sarà illuminato di verde e arancione anche il Castello dell'Imperatore

Un ponte che collega e unisce è il simbolo dell'Affido, che mette in contatto le diverse famiglie. Ed è per questo che per il Mese dell'Affido è stato deciso di illuminare di verde e arancio il Ponte della Passerella e il Castello dell'Imperatore, monumento simbolo della città di Prato. Da oggi venerdì 16 fino a lunedì 19, Giornata dedicata all'Affidamento familiare, si potranno vedere il ponte e il Castello illuminati per ricordare il significato dell'affido. "E' una delle più alte forme di solidarietà sociale e umana, perché significa aprire la porta di casa e del cuore ai bambini e ai suoi bisogni di crescita - come ricorda il vicesindaco Luigi Biancalani -. L'affido è un istituto molto utilizzato dal Servizio sociale regionale, è una forma di solidarietà importante ma per attivarlo è necessario che ci sia un Servizio sociale e un Centro affidi competente e professionale per reperire ai bambini le famiglie adeguate. La Società della Salute in questi anni ha lavorato sempre di più per garantire un servizio sociale uniforme e omogeneo in tutto il territorio pratese”.

Prato

