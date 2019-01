26.01.2019 h 10:39 commenti

Alla Misericordia di Montemurlo la giornata del tesseramento per vecchi e nuovi soci

Domenica 27 gennaio dalle 9 alle 18 sede aperta per rinnovare le tessere e accogliere i nuovi soci. Il presidente: "Tutti possono entrare a far parte della grande famiglia della Misericordia"

Tempo di iscrizioni alla Misericordia di Montemurlo. Domenica 27 gennaio, dalle 9 alle 18, la sede di via Monsignor Contardi 13 è aperta in orario continuato non solo per il rinnovo della sottoscrizione annuale per i «vecchi» soci ma anche per l’accoglienza di eventuali nuovi ingressi. Il costo della tessera è di 10 euro e rimane invariato rispetto agli anni passati, mentre ai confratelli e alle consorelle facenti servizio il rinnovo è offerto dalla Confraternita come ringraziamento per il quotidiano impegno a favore della popolazione. «Invitiamo i nostri soci a rinnovare l’adesione alla Confraternita di Montemurlo anche per il 2019 – afferma il presidente della sezione Daniele Lombardi – e ricordiamo che tutti possono iscriversi e far parte della grande famiglia della Misericordia. Per conoscerci direttamente e avere informazioni sulle nostre attività vi aspettiamo questa domenica in sede».Chi non potesse essere presente domenica può rinnovare la tessera presentandosi nei giorni successivi in via Contardi dalle 9 alle 13. Per informazioni telefonare allo 0574 798867 o scrivere all'indirizzo di posta elettronicaLa Confraternita di Montemurlo ricorda che tutti i soci delle ventisei sezioni dell’Arciconfraternita di Prato hanno diritto a sconti e tariffe agevolate presso il nuovo Centro Medico in via Ferrucci, all’Istituto Diagnostico Santo Stefano di Vaiano e agli ambulatori al Parco Prato. Inoltre i tesserati avranno accesso a tutte le iniziative promosse dalla Misericordia.