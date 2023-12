18.12.2023 h 17:07 commenti

Donato alla Misericordia di Mezzana un nuovo mezzo per il trasporto sociale

Grazie alla generosità della famiglia Delli e del gruppo ricreativo della Confraternita. Ogni giorno la sezione di Mezzana compie circa cinquanta servizi di tipo sociale, sanitario e di emergenza

Nuovo mezzo per la Misericordia di Mezzana. Grazie alla generosità della famiglia Delli e del gruppo ricreativo della Confraternita, ieri domenica 17 dicembre è stata inaugurata e benedetta una nuova auto per il trasporto sociale. Al termine della messa festiva, celebrata nella chiesa parrocchiale di San Pietro, il parroco e correttore don Massimo Malinconi ha impartito la benedizione sul mezzo, mentre il presidente della sezione Giuliano Manzione e il proposto dell’Arciconfraternita Gianluca Mannelli hanno tagliato il nastro insieme ai benefattori che hanno reso possibile questa nuova acquisizione.

"Avevamo bisogno di un nuovo mezzo e grazie a questa generosa donazione siamo riusciti ad acquistarlo – dice il presidente Giuliano Manzione –, il servizio di trasporto sociale è molto richiesto da chi ha difficoltà a spostarsi in maniera autonoma. Ogni giorno la sezione di Mezzana compie circa cinquanta servizi di tipo sociale, sanitario e di emergenza".



