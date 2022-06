20.06.2022 h 10:00 commenti

Alla mensa La Pira si torna a consumare il pasto al tavolo

Da oggi niente più asporto, si torna alle vecchie regole con una novità: i vassoi saranno già pronti per evitare che si formino lunghe code d'attesa. Nei primi sei mesi dell'anno distribuiti 24.398 pasti soprattutto a stranieri

La mensa La Pira torna a distribuire i pasti al tavolo. Da oggi, 20 giugno, niente più take away ma un ritorno alla normalità dopo due anni in cui per le norme anti pandemia gli utenti non potevano accedere ai locali.

“Rispetto a prima del Covid– spiega Elena Pieralli, presidente dell'associazione La Pira - abbiamo deciso di preparare già i vassoi, sempre con la scelta del doppio menù, in modo da sveltire l'intera operazione. Ciascuno poi si siederà al tavolo e non dovrà sparecchiare perchè lo faranno i volontari. Resta invece obbligatorio presentare un documento”.

Nel 2021 in via del Carmine sono stati distribuiti 52.972 pasti per un totale di 1.391 utenti: in prevalenza stranieri residenti a Prato (678) seguiti dai non residenti 376, mentre gli italiani residenti a Prato che hanno usufruito della mensa sono stati 169.

Dati confermati anche nel primo semestre del 2022: i pasti fino ad ora distribuiti sono stati 24.398 a 1.103 utenti di cui 536 gli stranieri.

"Per oggi – continua Pieralli – non ci aspettiamo grandi folle. Abbiamo avvisato tutti che non torneremo al sacchetto: i pasti saranno distribuiti unicamente al tavolo e non è prevista la modalità mista”

Intanto con il ritorno in presenza servono volontari: “Da 14 anni – spiega Giuliana Flebus - vengo ogni giorno alla mensa, mi occupo un po' di tutto a seconda del bisogno. Generalmente lavoro in cucina. Oggi è un giorno importante dopo due anni torniamo alle vecchie modalità e il lavoro da fare è tanto”.

