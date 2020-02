25.02.2020 h 17:08 commenti

Alla Lazzerini in mostra le foto più belle di Prato scattate per il concorso "Clickiamo"

L'iniziativa promossa a favore di Pamat, l’Associazione per la prevenzione dell’abuso sui minori. Saranno i visitatori a votare l'immagine vincitrice direttamente in biblioteca o sulla pagina Facebook e Instragram

La Prato della grande bellezza e quella della mancata cura, la città in movimento del presente e quella fascinosa del passato, i luoghi delle sicurezze e gli spazi delle contraddizioni. È una città dai tanti volti e piena di curiosità quella che viene raccontata dalle foto della seconda edizione di "Clickiamo Prato", il contest inventato da Francesco Bolognini e promosso a Pamat, l’Associazione per la prevenzione dell’abuso sui minori, insieme al Comune di Prato.

In mostra da sabato, alla Biblioteca Lazzerini, ci sono circa 160 foto di 110 pratesi che raccontano Prato fuori le mura. Attendono di essere guardate con cura e votate in vista della premiazione finale che si svolgerà il prossimo 15 marzo alle 17.30.

La seconda edizione di "Clickiamo Prato" è stata un bel successo: sono aumentati i partecipanti e i temi delle foto sono davvero di grande interesse. Il contest è organizzato da Bolognini Fotografo in collaborazione con cinque fotoclub: Centro sperimentale di Fotografia, Il Bacchino, Imago Club, Zoom Zoom e San Martino.

Il progetto nasce per sostenere Pamat, l’associazione che da anni a Prato è impegnata sul fronte della prevenzione dell’abuso sui minori. “Davvero una bella partecipazione di tante persone che testimonia l’amore per la città e l’attenzione per i suoi mutamenti, ma anche una profonda cultura della solidarietà”, commenta soddisfatto Francesco Bolognini.

“Questa è una città dal cuore generoso. Ha una vita speciale nelle periferie che meritano ora più che mai attenzione e cura, è qui infatti che vivono la loro quotidianità tanti ragazzi e tanti bambini”, mette in evidenza Monica Pratesi, presidente di Pamat.

Adesso tutti sono invitati ad andare a vedere la mostra e a votare le foto direttamente alla Biblioteca Lazzerini o sulle pagine Facebook e Instagram della Pamat fino al prossimo 12 marzo. La premiazione è fissata per domenica 15 marzo, alle 17.30: per ogni categoria (social e mostra fotografica) verranno premiati i primi classificati. Francesco Bolognini e i presidenti del club fotografici sceglieranno i vincitori dei tre premi della Critica e del premio Città di Prato. La mostra è visitabile durante gli orari di apertura della Galleria espositiva al pian terreno della Biblioteca comunale Lazzerini, in via Puccetti 3.