08.07.2022 h 12:22 commenti

Alla guida senza patente offre ai carabinieri 2mila euro per chiudere un occhio: denunciato

Nei guai un uomo di 29 anni, incensurato, fermato in via Colombo, rimasto senza patente qualche tempo fa in seguito ad un precedente controllo. Il denaro è stato sequestrato. L'accusa: istigazione alla corruzione

Dopo essere stato sorpreso al volante senza la patente di guida che gli era stata ritirata tempo addietro, ha offerto 2mila euro in contanti ai militari affinché chiudessero un occhio. Protagonista un cinese di 29 anni, incensurato, fermato da una pattuglia dei carabinieri in via Colombo. L'uomo, oltre che sanzionato perché sprovvisto di patente, ha guadagnato anche una denuncia per istigazione alla corruzione. Con il ventinovenne, in auto, c'erano suoi connazionali. Insistente l'offerta di denaro: praticamente tutto quello che aveva nel portafogli, una cifra importante ma inferiore alla sanzione prevista per l'illecito commesso che ammonta a oltre 5mila euro. Il cinese è stato subito accompagnato al Comando provinciale di via Picasso per essere identificato e denunciato. I 2mila euro in contanti sono stati sequestrati. Ora rischia una condanna da un minimo di 4 a un massimo di 7 anni.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus