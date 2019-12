30.11.2019 h 15:48 commenti

Alla guida di un furgoncino travolge e uccide un giovane, pratese indagato per omicidio stradale

Nonostante i soccorsi immediati per la vittima non c'è stato niente da fare. Il conducente è risultato positivo all'alcoltest. L'incidente è avvenuto a Montelupo Fiorentino

Un pratese di 46 anni è stato denunciato per omicidio stradale dai carabinieri di Montelupo Fiorentino. Nella serata di ieri, venerdì 29 novembre, l'uomo, alla guida del suo furgoncino, ha travolto, provocandone la morte, un pachistano di 25 anni, richiedente asilo e ospite del centro di accoglienza di Camaioni. L'incidente è avvenuto a Montelupo. Il conducente si è fermato e ha subito chiamato i soccorsi. Come prevede la prassi, il quarantaseienne è stato sottoposto all'alcoltest che ha dato esito positivo e questo ha aggravato la sua posizione. Il furgoncino è stato sequestrato. La procura di Firenze ha disposto l'autopsia sulla vittima in modo da avere un quadro più chiaro e completo sulla dinamica dell'incidente.



