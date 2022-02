31.01.2022 h 14:02 commenti

Alla guida di un'auto rubata non rispetta l'alt della polizia, inseguimento nelle strade di San Paolo

La fuga è finita in una strada senza sfondo. Al volante un pregiudicato di 43 anni che è stato arrestato per aver aggredito e ferito il poliziotto che lo ha bloccato

Inseguimento nella mattina di oggi, lunedì 31 gennaio, nelle strade di San Paolo dove un'auto, condotta da un cinese, non si è fermata all'alt della polizia. Il conducente, un 43enne con precedenti, ha tentato in ogni modo di sfuggire al controllo ma, ad un certo punto, ha imboccato una strada senza sfondo. Non contento, è uscito dalla macchina e ha cercato di allontanarsi a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Il cinese è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver aggredito i poliziotti e averne ferito uno. L'auto è risultata rubata a Bologna ad un marocchino che però non aveva denunciato il furto perché, essendo agli arresti domiciliari, non se n'era accorto.



