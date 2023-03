25.03.2023 h 17:04 commenti

Alla guida dell'Arci provinciale riconfermata Ilaria Testa, rinnovato il direttivo

Si è concluso il congresso provinciale in cui è stato lanciato anche un concorso per le scuole superiori in memoria di Enrico Cavaciocchi. Agli studenti verrà proposto di progettare e realizzare un progetto legato al mondo del sociale

laria Testa è il nuovo presidente provinciale dell'Arci , rinnovato anche il direttivo formato da 29 membri 13 donne e molte giovani.

Il congresso si è chiuso oggi, 25 marzo, e ha visto anche la partecipazione di oltre 120 persone a rappresentanza delle associazioni del territorio. Il direttivo ora dovrà eleggere il consiglio su proposta della presidentessa. Due giorni, i lavori sono iniziati venerdì sera, in cui oltre ai momenti di socialità si è fatto anche il bilancio del quadriennio passato, presentato quello per i prossimi 4 anni ma anche lanciato un concorso nel nome di Enrico Cavaciocchi. L'idea è di proporre agli studenti delle scuole superiori di misurarsi con un progetto legato al mondo del sociale, alla classe vincitrice verrà consegnata una somma di denaro, in parte finanziata dall' Arci e in parte dai circoli, per poter realizzare quanto immaginato. Il concorso sarà lanciato a maggio e la premiazione avverrà l'anno successivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus