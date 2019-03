28.02.2019 h 10:41 commenti

Alla guida con patenti false, due denunce in poche ore

Controlli della polizia municipale in via Umberto Giordano e in via Orione. I due conducenti devono rispondere di uso e produzione di atto falso e guida senza patente

Due auto fermate dalla polizia municipale per un normale controllo e entrambi i conducenti trovati con patenti di guida false. E' successo ieri, mercoledì 27 febbraio. Nei guai sono finiti un georgiano e un francese. Il primo è stato fermato da una pattuglia dei motocicilisti in via Umberto Giordano. L'uomo ha fornito una patente che ha subito insospettito gli agenti e infatti, dopo gli accertamenti, il documento è risultato falso. Il georgiano, 45 anni, già noto per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per uso e produzione di atto falso e guida senza patente; a lui è stata contestata la recidiva perché già nel 2018 era stato fermato per essersi messo al volante senza che fosse in possesso del documento.

L'altro conducente è stato fermato in via Orione alla guida di una macchina immatricolata in Francia. Con lui viaggiavano anche due bambini. L'uomo ha esibito una patente contraffatta in modo accurato ma non è riuscito a trarre in inganno la Municipale. Per lui è scattata la denuncia mentre l'auto è stata sottoposta a fermo.



