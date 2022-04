15.04.2022 h 11:45 commenti

Alla guida con il foglio rosa, mostra la patente del padre. Denunciato un 22enne

La Municipale durante un controllo in via Toscana ha fermato un furgone, alla guida un ragazzo che ha esibito il documento del padre attualmente in Cina

Fermato durante un controllo esibisce la patente del padre più vecchio di venti anni: denunciato per scambio di generalità un ventiduenne di nazionalità cinese, sequestrato anche il mezzo su cui viaggiava.

E' successo questa mattina 15 aprile in via Toscana. Gli agenti della Municipale, durante un controllo, hanno fermato il furgone, il conducente ha mostrato la patente di un uomo, molto somigliante ma decisamente più anziano, così è stato accompagnato al Comando per gli accertamenti ed è risultato che la patente è intestata al padre al momentaneamente in Cina e che invece il giovane è titolare del foglio rosa. Quindi è stato denunciato anche per guida senza patente, visto che in questo caso è possibile circolare solo con accanto un istruttore. Il permesso di guida del genitore è stato sequestrato.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus