05.01.2019 h 15:21

Alla guida con il cellulare: 20 multe della Municipale in un solo turno di controlli

Questa volta le pattuglie erano in divisa e non in borghese ma nonostante questo in tanti si sono fatti cogliere in fallo. Il Comune: "Fenomeno preoccupante, intensificheremo la vigilanza"

In sole 8 ore sono state venti le sanzioni ad automobilisti alla guida con cellulare. Un servizio di controllo da parte della polizia municipale di Prato che sta intensificando i controlli sia nei pressi del centro cittadino, che nelle immediate periferie, per il contrasto, al sempre più diffuso, uso del cellulare alla guida.

Basta anche solo l'uso degli auricolari per essere più attenti alla guida, in particolare nel traffico. Nonostante ciò, e nonostante che la sanzione prevista dal codice della strada sia di 165 euro e preveda la decurtazione di 5 punti sulla patente, gli automobilisti sembrano non essere scoraggiati in questa cattiva abitudine, che è sempre più causa di incidenti anche gravi.

I controlli effettuati da agenti in divisa, e con motocicli con i colori d’istituto, quindi molto visibili, permettono di contestare le infrazioni, in modo legittimo, e in tutta tranquillità per gli stessi automobilisti.

"Il fenomeno sta iniziando ad essere molto preoccupante - viene spiegato dal Comune -, e lo testimoniano i dati, che in appena otto ore di controlli, con questa metodologia, sono state elevate, e immediatamente contestate sul luogo al trasgressore, 20 contravvenzioni". I controlli continueranno anche nelle prossime settimane.