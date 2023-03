06.03.2023 h 14:12 commenti

Alla festa della polentina oltre 6mila partecipanti, 70 i chili di arringhe e baccalà distribuiti

In una giornata di sole in tanti hanno partecipato alla rievocazione storica, al corteggio hanno sfilato 250 figuranti e un nuovo abito storico. Debutto per i Miserini, gli zuccherini impastati con la farina di castagne







“Ricordo - ha sottolineato Maria Lucarini assessore alla Cultura di Vernio - il grande valore della ricostruzione storica degli abiti, realizzati per l’occasione da Marcella Giugni sugli studi di Arianna Sarti, storica del costume del Museo del Tessuto e l’importanza delle eccellenze del territorio che quest’anno hanno visto unire la storia e la tradizione all’innovazione con i Miserini, dove la ricetta degli zuccherini è stata rivisitata con la farina di castagne” Oltre 250 chilogrammi di farina di castagne utilizzati e ben 70 di aringhe e baccalà, più di 6mila partecipanti e 250 i figuranti apparsi nel corteo storico, e 120 i volontari che hanno dedicato il loro tempo per la buona riuscita dell’evento. Tutto questo è stata la Festa della Polenta 2023, celebrata ieri 5 marzo, a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ricordando l'importanza del Feudo di Vernio nella storia della Toscana e la necessità di tenere viva la trazione delle rievocazioni storiche, che raccontano un piccolo pezzo degli avvenimenti di allora e ci aiutano a preservare la memoria del nostro territorio.“Ricordo - ha sottolineato Maria Lucarini assessore alla Cultura di Vernio - il grande valore della ricostruzione storica degli abiti, realizzati per l’occasione da Marcella Giugni sugli studi di Arianna Sarti, storica del costume del Museo del Tessuto e l’importanza delle eccellenze del territorio che quest’anno hanno visto unire la storia e la tradizione all’innovazione con i Miserini, dove la ricetta degli zuccherini è stata rivisitata con la farina di castagne” Una festa, quella della Polenta di Vernio, che unisce tradizione del territorio e celebrazione di uno dei piatti tipici della Val di Bisenzio, e che nasce da uno straordinario gesto di generosità verso il prossimo e la comunità, a ricordarci come nel 1512, a seguito di una grande carestia, la popolazione di Vernio riuscì a salvarsi grazie alla grande generosità dei Conti Bardi, che distribuirono gratuitamente a tutti i cittadini polenta di castagne, aringhe e baccalà. Alcuni soldati delle milizie di Raimondo de Cardona, Viceré di Napoli, in marcia verso Firenze per restaurare il potere mediceo, depredarono i villaggi attraversati lungo il tragitto, tra cui Vernio, prima di raggiungere Prato, che fu saccheggiata per ben 21 giorni. E ancor oggi questo momento di comunità è molto sentito da tutta la popolazione di Vernio, come ci dimostra la grandissima partecipazione di ieri.

