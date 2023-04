26.04.2023 h 17:55 commenti

Alla Dogaia manca il personale: stessi detenuti di Sollicciano ma metà agenti

Stamani il sopralluogo nel carcere pratese dell'associazione 'Nessuno tocchi Caino' nell'ambito del tour toscano organizzato insieme all'Osservatorio carcere delle Camere penali e alla Fondazione Tortora. Un recluso ogni due è straniero

I detenuti sono 485, quasi quanto quelli che sono nel carcere fiorentino di Sollicciano che però ha il doppio di polizia penitenziaria. Ecco la criticità più grande e più grave del carcere di Prato. A dirlo è l'associazione 'Nessuno tocchi Caino' che oggi, mercoledì 26 aprile, ha fatto tappa alla Dogaia nell'ambito del tour toscano organizzato insieme all'Osservatorio carcere delle Camere penali e alla Fondazione Tortora.

Un casa circondariale datata, con qualche problema strutturale, con un detenuto straniero ogni due e con una carenza cronica di personale: pochi gli agenti in servizio rispetto alla pianta organica prevista, pochi gli educatori. Carenze che si riflettono sulla qualità della vita dei detenuti.

“E' una realtà complessa, fatta di tante facce – il commento della presidente dell'associazione, Rita Bernardini – non ci sono problemi di sovraffollamento come in altre carceri, ma c'è un problema di tanti detenuti con tante diverse esigenze. Ce ne sono 103 nel reparto Alta sicurezza livello 3, ci sono 26 collaboratori di giustizia, ci sono 55 detenuti nella sezione 'sex offender', molti altri sono nel reparto dedicato a coloro che hanno ricevuto sanzioni disciplinari in altre carceri, senza contare i tanti detenuti che hanno problemi di natura psichiatrica o che appartengono al mondo della dipendenza da sostanze stupefacenti”.

L'associazione, che da diversi giorni è in giro in tutta la Toscana per visitare le 16 strutture penitenziarie, si è soffermata sul problema della polizia penitenziaria, problema che ha una dimensione nazionale: "Bisognerebbe capire - parole di Rita Bernardini - dei 36mila agenti in tutta Italia, quanti sono quelli realmente in servizio e quanti quelli distaccati presso altre funzioni. Qui, a Prato, abbiamo scoperto che ci sono 17 agenti candidati alle elezioni amministrative: un numero alto considerato che già sono pochi".

Un luogo, il carcere della Dogaia, che potrebbe dare migliori condizioni di vita ai detenuti e migliori condizioni di lavoro alla polizia penitenziaria. Numeri che non sono adeguati, una struttura che, per la sua conformazione, non aiuta. “Un esempio per capire di cosa parliamo – spiega Bernardini – le docce sono tutte esterne alle celle e quindi l'agente in servizio deve aprire e chiudere ogni volta che il detenuto va o torna dalla doccia. Si capisce bene che se in servizio ce ne sono pochi, ed effettivamente parliamo di una carenza molto grande, diventa un problema anche la doccia”.

L'associazione, nel corso della sua visita, si è confrontata con il personale oltre che con i detenuti. “Alla Dogaia sono previsti solo 9 educatori, un numero – spiega ancora Bernardini – assolutamente insufficiente. In servizio ce ne sono soltanto 6 più un part time: basta questo per dire che qui ogni attività di rieducazione è praticamente impossibile”.

Nella delegazione che ha fatto tappa alla casa circondariale anche gli avvocati Diletta Nerini, Linda Mele e Ludovica Gatti Dei della Camera penale di Prato.



