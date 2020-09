18.09.2020 h 15:21 commenti

Alla De Andrè i bambini imparano le regole anticontagio con lo "School Covid Jouer"

Le maestre della 3A hanno rielaborato il celebre tormentone degli anni '80 creato da Claudio Cecchetto, realizzando una coreografia per spiegare in modo simpatico e creativo le regole da tenere in classe

Guarda il video

Le regole anti Covid spiegate con un ballo e una canzone, ispirati al tormentone inventato da Claudio Cecchetto negli anni '80. E' lo "School Covid Jouer" ideato dalle maestre Lilli De Pascale e Adele Meccariello della scuola primaria De Andrè di Prato dell'istituto comprensivo Mazzoni. Un modo simpatico e creativo per coinvolgere direttamente anche i bambini, visto che il video è stato realizzato dai piccoli allievi della classe 3A. Distanziati tra i banchi si scuola, i bambini hanno messo in scena la coreografia dove si ricordano le regole basilari per contrastare il contagio: dall'uso della mascherina al distanziamento e alla corretta igiene. Il video, disponibile sulla piattaforma YouTube, è stato presentato stamani 18 settembre, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità e l’apertura dello spazio bici alla scuola.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus