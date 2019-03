01.03.2019 h 14:04 commenti

Alla Dalla Chiesa "sbocciano" vestiti e giocattoli: è fiorita la cancellata della solidarietà

I bambini della scuola dell'infanzia hanno appeso vestiti e giocattoli a disposizione delle famiglie in difficoltà economica. Un gesto di rinuncia per imparare ad aiutare chi ha bisogno. Un genitore: "Ci siamo passati anche noi, ora è il nostro turno per aiutare"

Sulla cancellata del giardino della scuola dell’infanzia Dalla Chiesa a Mezzana questa mattina 1 marzo sono sbocciati vestiti, scarpe, giochi che fino a domani resteranno a disposizione di chi ne ha bisogno. Un semplice gesto di solidarietà che ha però reso felici, genitori, bambini e insegnanti.





“Abbiamo lavorato a questo progetto – spiegano le maestre – partendo dalla storia della zuppa di sasso, dove ogni animale porta qualcosa per preparare il pranzo. Dalla favola siamo passati alla realtà proponendo ai bambini di portare a scuola i vestiti che non usano più e oggi abbiamo tantissimi abiti appesi alla nostra cancellata. I piccoli hanno rinunciato anche a indumenti a cui erano affezionati, veramente un bel gesto di generosità”. Insieme alle insegnanti anche le mamme e le nonne si sono date da fare per trovare i “fiori” da appendere sulla cancellate che alle 8,30 di questa mattina era già quasi piena. “Un gesto e un messaggio importante – commentano i genitori – che insegna la solidarietà in un momento di grande difficoltà per la città”.



I bambini alle 9, insieme alle maestre, si sono preparati per uscire, hanno indossato il cappotto e in fila per due, ciascuno con il proprio “dono”, hanno abbellito la cancellata. Gli abiti sulle grucce hanno colorato la strada e soprattutto sono diventati un “armadio” a cielo aperto per chi ha bisogno. Quello che avanzerà sarà ritirato dal centro di Aiuto alla Vita che lo distribuirà alle famiglie bisognose. “Mi sono commosso davanti a questa iniziativa- ha commentato un babbo – abbiamo vissuto anche noi momenti bui e siamo stati aiutati, ora tocca a noi fare la nostra parte”.



L’iniziativa, che si è liberamente ispirata a quella del gruppo “Stremao” alla stazione centrale, il prossimo anno probabilmente verrà ripetuta. “Ci piacerebbe – spiegano le maestre – che diventasse un appuntamento fisso”.

alessandra agrati