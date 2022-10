24.10.2022 h 15:24 commenti

Alla Cui riparte la pet therapy con le dolcissime Lilli e Prima

La golden retriever e la labrador, con le loro allenatrici, sono tornate a incontrare gli utenti della cooperativa sociale nell'ambito del progetto "Un’amica con la coda". Le operatrici: "Risultati eccezionali per il benessere e l'umore dei ragazzi coinvolti"

Tempo di buone notizie per gli oltre cinquanta ospiti e per gli operatori impegnati al centro diurno della Cui, Cooperativa sociale invalidi. Da qualche giorno sono tornate le dolcissime Lilli e Prima, esemplari di golden retriever e labrador, che con le loro allenatrici incontrano periodicamente i ragazzi e svolgono una preziosa attività di pet therapy.



Il progetto "Un’amica con la coda" è promosso dalla Cui ed è sostenuto da Publiacqua. “Da alcuni anni, con risultati sempre positivi, abbiamo introdotto l’attività di Educazione assistita con gli animali - spiega Ambra Giorgi, presidente di Cui - la pet therapy con Lilli e Prima dà ai ragazzi la possibilità di esprimere le loro potenzialità, aiutandoli a sviluppare ulteriori capacità di relazione e potenziando la loro sicurezza. Quest’anno, proprio grazie all’intervento di Publiacqua siamo riusciti a consolidare e ad allargare il progetto e siamo molto soddisfatti”.

Lilli e Prima sono davvero speciali. Amorevoli e rigorose nelle loro attività, con le loro educatrici hanno svolto un corso di formazione triennale per essere all’altezza di situazioni anche complesse che richiedono attenzioni particolari. Insieme a loro gli ospiti della Cui sono sollecitati alla socializzazione e alla collaborazione, imparano a interagire, si divertono e recuperano il buon umore. Le attività svolte sono varie: per sviluppare il senso di cura e accudimento Lilli e Prima si fanno accarezzare e abbracciare, prendono il cibo dai ragazzi, giocano e si fanno portare al guinzaglio. Alla Cui mettono in evidenza che “nelle persone coinvolte si riscontra un aumento di benessere e di buonumore, stimoli alla cura e all’accudimento verso l’animale e il potenziamento dell’attenzione e dell’autocontrollo”.

L’intervento di Publiacqua servirà a sollevare le famiglie da una spesa che altrimenti avrebbero dovuto sostenere da sole. Non solo. La bella esperienza di pet therapy sarà restituita alla comunità attraverso un breve video, ispirato alla solidarietà e all’amicizia, che sarà utilizzato sui media e sui social per fare gli auguri di Natale alla città.