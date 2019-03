14.03.2019 h 11:45 commenti

Alla Croce Rossa i libri sequestrati dalla Finanza a un ambulante abusivo

La donazione è destinata ai bambini della Pediatria del Santo Stefano e a quelli delle Case famiglia. Il sequestro effettuato dalle Fiamme Gialle davanti a una scuola elementare

Le Fiamme Gialle di Prato e la Croce Rossa Italiana hanno trasformato l’oggetto di un’attività illecita in un’opera caritatevole: centinaia di libri ed articoli per bambini, sottratti al mercato abusivo dai finanzieri del Gruppo Prato, sono stati devoluti a scopo benefico alla Croce Rossa Italiana.I beni donati oggi dalla guardia di finanza pratese sono stati sequestrati nell’ambito di attività di prevenzione rivolte al controllo del territorio ed al contrasto all’abusivismo commerciale. Nei giorni scorsi, è stato intercettato il venditore ambulante che, nei pressi delle scuole primarie, senza nessuna autorizzazione, era intento a vendere libri ed altri articoli, non conformi alla normativa vigente. L'ambulante è stato multato e i libri confiscati.Adesso tutti i volumi saranno destinati ai bambini dell’ambulatorio pediatrico dell’ospedale Santo Stefano, agli ospiti delle Case famiglia e alle classi delle scuole dove vengono svolte lezioni di Disostruzione pediatrica.“L’iniziativa – spiegano dal comando provinciale della Finanza - si pone nel quadro del costante impegno del Corpo a favore della collettività dove, a fianco alla lotta verso ogni forma di criminalità economico-finanziaria, trovano spazio diverse iniziative benefiche volte ad assicurare la vicinanza ai più bisognosi”.