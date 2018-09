22.09.2018 h 12:38 commenti

“Alla corte di Federico II”, al Castello dell’Imperatore un’intera giornata da vivere immersi in atmosfere medievali

Per tutta la domenica sarà possibile fare un vero e proprio tuffo nel passato. Tante le iniziative rivolte sia ai bambini sia agli adulti

Domani, domenica 23 settembre, il Castello dell’Imperatore di Prato si anima di giochi, esibizioni, tornei e attività coinvolgenti con “Alla corte di Federico II”, una galleria di proposte all’insegna di modi e usanze del passato con un ricco programma di eventi che si susseguono nel corso dell’intera giornata.

Una rievocazione storica che vede in programma, alle 11 e alle 16, laboratori per bambini differenziati per età. Si potrà imparare ad accendere il fuoco con l’acciarino, o l'arte della scrittura nel medioevo (dai 6 ai 14 anni), sperimentare antichi svaghi e passatempi, vestire i panni di piccoli arcieri ed effettuare prove di tiro con archi attuali ma realizzati con materiali e tecniche medievali, imparare giochi e passi di danza di un tempo lontano (età 3-14 anni).

Nel pomeriggio, dalle 14.30, prendono invece il via i laboratori per adulti (dai 14 ai 99 anni) con prove pratiche di tiro e maneggio di armi e armature, la scoperta della zara, l’antico gioco d’azzardo medievale, e un laboratorio di erboristeria con approfondimenti su rimedi medicinali offerti dalla natura. Durante la giornata gli operatori dell’associazione storica Terra di Prato si esibiranno nella rievocazione di un torneo con arco.

“Alla corte di Federico II” prevede un biglietto di ingresso di 5 euro valido per tutto il giorno, sconti per i tesserati Gispi e UnicoopFirenze. La biglietteria chiude alle 17.30. Info 0574 38207 Presentando il biglietto della manifestazione i partecipanti potranno inoltre usufruire, fino al 30 settembre, di riduzioni e agevolazioni sull’ingresso al circuito Pratomusei: Museo del Tessuto, Musei Diocesani di Prato, Centro Pecci e Palazzo Pretorio.