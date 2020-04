22.04.2020 h 23:58 commenti

Alla Coop niente coda per i prenotati ma per gli altri salgono i tempi di attesa, la protesta di una lettrice

Ieri, primo giorno di attivazione del servizio al Parco Prato, si sono registrati rallentamenti nella coda di chi non ha prenotato l’ingresso.

Avrà bisogno di qualche altro giorno di rodaggio, il sistema Salt@lafila che da ieri, 22 aprile, è attivo al Parco Prato e presto lo sarà anche negli altri punti vendita pratesi di UniCoop. Per chi aveva fatto la prenotazione online nella sezione specifica, tutto è andato liscio come l’olio: ha mostrato la prenotazione dell’ingresso nell’orario scelto ed è entrato subito. I disagi casomai hanno riguardato tutti gli altri clienti, costretti ad attese più lunghe prima dell’agognata entrata proprio a causa delle quote riservate ai prenotati. A segnalarlo a Notizie di Prato una lettrice, Angela Caputo, furiosa per una fila durata oltre 90 minuti. “Non scorreva perché facevano entrare i prenotati e non noi. Non era una fila esagerata in termini di lunghezza, lo era nell’attesa. Nei fine settimana ho fatto code molto più lunghe che però scorrevano. Quasi due ore di attesa non mi è mai capitato. Questa discriminazione non mi sembra giusta soprattutto nei confronti degli anziani che invece dovrebbero avere riguardi particolari. E chi non ha a disposizione la tecnologia giusta per fare la prenotazione o non la sa usare? Spero che Coop prenda provvedimenti per equilibrare maggiormente i due flussi d’ingresso”.

