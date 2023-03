22.03.2023 h 16:46 commenti

Alla Chiesanuova spazi verdi riqualificati, nel fine settimana l'apertura al pubblico

Terminati i lavori di riqualificazione dei giardini di via Wangen. Il sindaco Matteo Biffoni: "L'intervento riqualifica e rende ancora più fruibili spazi che sono già molto utilizzati in città e che per questo hanno bisogno di essere risistemati"

Apriranno al pubblico questo fine settimana i giardini tra via Wangen e via del Campaccio a Chiesanuova interessati da un'importante intervento di riqualificazione che ha portato anche alla realizzazione di un parcheggio da oltre trenta posti e un nuovo giardino in via dei Gobbi. Quest'ultima area sarà accessibile una volta terminato il collaudo, a breve. Stamani, mercoledì 22 marzo il sindaco Matteo Biffoni, l'assessora alla Città Curata Cristina Sanzò, l'assessore all'Urbanistica e Ambiente Valerio Barberis e l'assessora alla Programmazione economica Benedetta Squittieri hanno effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali per verificare la fine delle opere. Si tratta del terzo lotto del progetto Urban Places, cofinaziato da Comune e Regione Toscana attraverso il Piano di Innovazione urbana (Piu) che dopo il Macrolotto Zero è intervenuto su quartieri densamente popolati, quali San Paolo e appunto Chiesanuova, con un investimento di 1,8 milioni di euro. "Continua il lavoro di riqualificazione degli spazi verdi della città, che essendo spazi vissuti, hanno la necessità di essere di tanto in tanto risistemati completamente - ha dichiarato il sindaco Matteo Biffoni -. In questo caso è venuto davvero un bel lavoro e non vediamo l'ora di restituirlo alla cittadinanza".L'intervento di riqualificazione dell'area verde in via Wangen ha permesso la creazione di uno spazio per la ginnastica dolce, la sistemazione dei vialetti, dei giochi e delle panchine e la suddivisione in due parti dello spazio sgambatura per i cani. "L'intervento ha puntato a riqualificare gli spazi, con interventi come nuove sedute per i cittadini o aree di sgambatura. L'intento dell'Amministrazione comunale è stato proprio quello di ripensare l'utilizzo dello spazio, offrendo nuovi punti verdi nella speranza che diventino luoghi di aggregazione - ha aggiunto l'assessora alla Città curata Cristina Sanzò -. Con i fondi Piu, così come è accaduto per i giardini di via dell'Alberaccio e via Vivaldi, anche questi ora hanno avuto una riqualificazione e ci auguriamo che siano sempre più frequentati, diventando un punto di riferimento per i cittadini stessi di Chiesanuova".È stata realizzata anche una diversa caratterizzazione del parcheggio esistente su via Wangen per creare una "piazza lineare" continua che attraversi la via per collegarsi allo spazio scoperto a nord e l'area tra via Wangen e via dei Gobbi verrà usata come area fitness. In via dei Gobbi è stato creato anche un parcheggio con oltre trenta posti auto e sono stati piantati in tutta l'area dei giardini 60 alberi. "Questo è un intervento che riqualifica i giardini tra via del Campaccio e via Wangen, creando un percorso in questo spazio di città e rendendo le aree urbane più vivibili e utilizzabili dai cittadini. - ha affermato l'assessora alla Programmazione finanziaria Benedetta Squittieri -. Un bel successo per l'amministrazione, ma anche per questi quartieri che avranno spazi nuovi e con infrastrutture migliori a disposizione di tutti".L'assessore Valerio Barberis pone l'accento sull'aspetto green dell'intervento: "È un vero e proprio intervento di forestazione urbana e riqualificazione del verde pubblico esistente che va a interessare un'area importantissima della città. Con questi interventi abbiamo puntato sia a costruire fisicamente spazi verdi, come nel caso del Piano di Innovazione urbana al Macrolotto Zero, che a riqualificare aree come a San Paolo e a Chiesanuova, in modo tale da creare nuove aree verdi che incentivino i cittadini a frequentarli, facendo anche attività all'aperto nella logica di promuovere gli stili di vita sani - ha commentato l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis -. Oggi siamo qui a vedere un lavoro importante che ha portato, soprattutto nei quartieri di Chiesanuova e San Paolo, circa 2 milioni di euro di investimenti attraverso finanziamenti regionali, che di fatto hanno riarticolato e riallestito gli spazi pubblici super utilizzati dai cittadini che sono stati riorganizzati e allestiti anche in funzione delle esigenze e delle richieste fatte dai cittadini".