15.05.2022 h 13:05

Alla casa del popolo di Coiano l’ultimo saluto a Cavaciocchi, circoli chiusi per lutto

La salma del presidente del comitato Arci Prato è rientrata in città oggi. Sarà esposta alla pubblica assistenza dal pomeriggio. Il ricordo di Arci e del suo circolo di provenienza

L’ultimo saluto a Enrico Cavaciocchi si terrà nel tempio della sinistra pratese, la casa del popolo di Coiano. I funerali del presidente del comitato Arci Prato, morto ieri dopo un malore mentre era in bici a Rosignano, saranno con rito civile e inizieranno alle 15 alla presenza del sindaco Biffoni e del presidente di Arci Toscana Gianluca Mengozzi. La salma rientrerà a Prato oggi, domenica 15 maggio, e sarà esposta dalle 15 alla Pubblica Assistenza “L’Avvenire” di Prato. Domani il Comitato territoriale Arci resterà chiuso per l’intera giornata. L'associazione invita tutti i Circoli Arci a chiudere per lutto dalle 14.30 alle 16.30. “I circoli e le Case del Popolo del territorio pratese, i dirigenti e i collaboratori dell’associazione, le tante persone che hanno condiviso con lui un pezzo di strada - si legge in un comunicato inviato da Arci- ricordano il suo immancabile sorriso, il suo entusiasmo contagioso nel lanciarsi in ogni nuova avventura, la passione e la disponibilità, la costanza e l’impegno dedicati all'associazione e a tutta la nostra comunità”. 64 anni, ex presidente del circolo “Lanciotto Ballerini” di Mezzana, Cavaciocchi presiedeva l’Arci di Prato dal 2016, quando da vice presidente aveva sostituito il presidente dimissionario, Andrea Barni, ed era stato poi rieletto al Congresso del 2018. Tra pochi mesi il suo mandato sarebbe scaduto, ma l’associazione tutta contava su una sua ricandidatura. “Architetto, appassionato di ciclismo, impegnato da molti anni nel volontariato, - lo ricorda l’Arci- si divideva tra il lavoro e le sue passioni, muovendosi per la città rigorosamente in bicicletta, sempre presente a tutti gli appuntamenti importanti per la nostra comunità, sempre aperto e attento ad ascoltare, accogliere, sostenere con l’energia di chi continua a credere che valori come la solidarietà, la condivisione, la promozione della cultura e dei diritti possano costruire un futuro migliore e vuole essere tra quelli che ogni giorno contribuiscono a rinforzarne le fondamenta”. Un ricordo speciale arriva dal suo circolo di provenienza, quello di Mezzana. “Per noi Enrico Cavaciocchi era "Errico" e resta con noi, insieme al nostro presidente storico Brunero Gherardini e a tutti coloro che sono passati, ma che sentiamo ancora presenti insieme a noi. - scrive Mauro Vaiani, segretario del circolo Ballerini- Non è passato molto tempo dalla nostra ultima assemblea del 4 febbraio, cui partecipò anche Cavaciocchi. "Errico" ci ricordò che siamo la Casa del popolo intitolata a Lanciotto Ballerini e dove per tanti anni si è impegnato Brunero Benvenuti e poi lui stesso. Dopo due anni drammatici non ci siamo certo ancora ripresi dalla crisi sociale in corso, ma Mezzana sta dimostrando di voler resistere. Ci disse che eravamo d'esempio e intendiamo impegnarci per esserlo. Buon ritorno nel seno della terra, caro presidente”.

Edizioni locali collegate: Prato

