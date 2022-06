17.06.2022 h 16:43 commenti

Alla Camera di commercio la cerimonia di consegna del Premio Santo Stefano

Le aziende vincitrici di quest'anno sono state BB spa, Marini Industrie e Manifattura Igea. I premi quest’anno sono stati realizzati da Lia Pecchioli del Laboratorio per affresco Leonetto Tintori di Vainella

Tutto pronto per la cerimonia di consegna della dodicesima edizione del Premio Santo Stefano, il riconoscimento che viene conferito a chi è capace di fare impresa con successo nel rispetto delle regole e della concorrenza. L’appuntamento è per domani sabato, 18 giugno, a partire dalle 10,30 alla Camera di Commercio di Prato.

Le tre imprese vincitrici sono un’azienda meccanica e due del comparto tessile: BB spa, Marini Industrie e Manifattura Igea. L’annuncio era stato dato dal vescovo Giovanni Nerbini lo scorso 26 dicembre al termine del solenne pontificale celebrato in cattedrale nel giorno del santo patrono della città. "Generalmente la premiazione si svolge nel mese di febbraio, anche quest’anno abbiamo dovuto posticipare la consegna dei riconoscimenti a causa della pandemia – spiega Gabriele Bresci, segretario del comitato promotore del Premio -. Abbiamo perciò preferito organizzare una versione estiva alla Camera di Commercio, alla quale tutti sono invitati a partecipare".

A consegnare i riconoscimenti saranno i promotori del Premio: il vescovo Giovanni Nerbini per la diocesi, il sindaco Matteo Biffoni per il Comune di Prato, il presidente Francesco Puggelli per la Provincia di Prato, il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, la presidente della Camera di Commercio di Pistoia e Prato Dalila Mazzi e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato Franco Bini.

I premi quest’anno sono stati realizzati da Lia Pecchioli del Laboratorio per affresco Leonetto Tintori di Vainella. Si tratta di tre opere simili, realizzate in gres policromo, con foglia d’oro, personalizzate per ogni azienda.