Alla Camera del lavoro lo sportello Sol: assistenza per chi cerca occupazione

Il servizio di orientamento al mercato del lavoro è gratuito e aperto a tutti. La pagina Facebook pubblica quotidianamente tutte le occasioni formative disponibili a Prato

Da domani 1° febbraio apre a Prato uno sportello del servizio orientamento lavoro. Il Sol, struttura della Cgil diffusa in tutta Italia, parte del sistema servizi, fa capo alle rispettive Camere del Lavoro territoriali.

Il servizio, gratuito e aperto a tutti, fornisce assistenza, informazioni e rappresentanza sindacale ai disoccupati. Le operatrici e gli operatori dei Sol lavorano per mezzo di servizi individuali di informazione e orientamento e attività formative rivolte a giovani, immigrati, lavoratrici e lavoratori in cerca di occupazione, studenti in alternanza scuola lavoro.

Il Sol della Cgil di Prato fornisce il servizio su appuntamento, nella sede della Camera del Lavoro, il mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30. Per prenotare un appuntamento basta fare richiesta all’indirizzo di posta elettronica sol@firenze.tosc.cgil.it , specificando la preferenza per la sede di Prato.

E' possibile anche prenotare telefonicamente al numero 0574459311, il mercoledì dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, nell'orario di apertura dello sportello.

Il Sol della Camera del lavoro dà assistenza nella ricerca del lavoro: redazione o revisione curriculum; informazioni e contatti con i servizi pubblici e privati per l’impiego; informazioni su tendenze occupazionali nei territori per i principali settori e profili professionali; informazioni sindacali per selezioni di personale, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro, servizio civile; orientamento personalizzato, completo, attendibile e di qualsiasi livello sul sistema formazione/lavoro (contenuti, finalità, finanziabilità, adeguatezza al fabbisogno personale).

La pagina Facebook Sol Cgil Prato pubblica quotidianamente tutte le occasioni formative gratuite o finanziabili disponibili a Prato e in formazione a distanza, insieme a notizie e commenti sul mercato del lavoro locale e nazionale o comunque di interesse per chi cerca occupazione.