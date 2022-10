Alla biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” a Montemurlo domenica 30 ottobre ore 16,30 nello spazio del “Libro parlante”, i più piccoli troveranno un laboratorio creativo a loro dedicato, accompagnato dalla lettura di un libroLa rassegna “Storie da inventare e costruire”, a cura di Alessandra Forlani, inserita in “Un autunno da sfogliare”, propone “Un piccolo Kamishibai per te”.Dopo aver assistito ad una lettura attraverso il kamishibai, un antico metodo giapponese di raccontare storie, i bambini aiutati dai genitori costruiranno un semplicissimo butai (il teatrino vero e proprio) da portarsi a casa. Una volta capito come funzionano le tavole e il testo del racconto, i bambini potranno realizzare alcune tavole per improvvisare una narrazione ispirandosi ad alcuni spunti presi dai libri.Durante il laboratorio sarà letto il libro “Attenzione passaggio fiabe” di Mario Ramos (Ed. Einaudi Ragazzi)Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, scrivendo a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it o telefonando allo 0574-558567. E' necessaria la presenza di un genitore. L'iniziativa è dedicata ai bambini dai 3 agli 8 anni.