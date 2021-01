26.01.2021 h 17:28 commenti

All'Urp la raccolta firme per la legge contro propaganda e diffusione di messaggi inneggianti al fascismo

L'iniziativa popolare è promossa dal sindaco di Stazzema e sarà possibile firmare fino al 31 marzo. Guerrini e Faltoni (Pd): "Un gesto simbolico in occasione del Giorno della memoria"

E' partita anche a Prato la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sulle "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti".

Il Comitato promotore è guidato dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona. Possono firmare i residenti del Comune di Prato, presentando documento di identità valido. Le firme si raccolgono all'Urp fino al 31 marzo.

Nel rispetto dell'attuale normativa per la prevenzione del Covid, per accedere all'ufficio di piazza del Comune 9 è necessario fissare un appuntamento.

"Domani sarà il Giorno della Memoria - affermano le consigliere Pd Martina Guerrini e Monia Faltoni -. Celebrare significa non solo ricordare ma mettere in campo tutti gli strumenti per impedire che la barbarie accada di nuovo. Per questo motivo vogliamo promuovere la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare e farlo proprio in questo giorno. La nostra Costituzione già afferma quanto chiediamo, ma coinvolgere la cittadinanza significa chiedere ai pratesi di prendere posizione, sottoscrivere la petizione significa diventare cittadini attivi, ripudiare odio e violenza e farlo da protagonisti".