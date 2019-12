20.12.2019 h 10:44 commenti

All'Opificio Jm la pizza si ispira ai grandi musicisti e cantanti

Nel locale di piazza San Marco, Luca Santerano e Andras Bela Lorinlzy propongono tre impasti di pizza diversi per andare incontro alle esigenze dei clienti

Classica, gourmet o multicereali, tre impasti di pizza diversi in un solo locale: Opificio JM di piazza San Marco. Luca Santerano e Andras Bela Lorinlzy propongono le loro pizze con l’abbinamento alla birra artigianale Baladin che arriva a Prato direttamente da Cuneo. “La nostra idea – spiega Santerano – è di creare un’eccellenza nel mondo della pizza lavorando sulle materie prime dagli impasti lievitati almeno 48 ore e con farine 0, fino alle farciture”.



E così si possono degustare le pizze gourmet con l’impasto a base di farina di riso di Venere dal colore violaceo, servita sporzionata in otto spicchi ciascuno con un ingrediente particolare: dal Patanegra alle Acciughe del Mar Cantabrico. Per chi ama i cereali ci si può sbizzarrire con proposte ispirate ai cantanti e musicisti di ogni tempo: Mozart, Celentano, Rolling Stone e ovviamente Battisti.

Musica nei piatti in un locale completamente rinnovato che può accogliere fino a 150 persone. Nel regno della pizza, per il cenone di San Silvestro, è ammessa l’eccezione con un menù per le grandi occasioni declinato anche in versione vegetariana.

(a cura Ufficio commerciale)