17.05.2019 h 11:20 commenti

All'Omnia è la Giornata del naso rosso: una domenica con i volontari che fanno clownterapia in ospedale

Dalle 11 di mattina gag, giocoleria, truccabimbi, babydance e laboratori all'insegna del divertimento e per far conoscere l'attività svolta dall'associazione Vippo

L'Omnia Center, domenica 19 maggio, si riempirà di colori e di allegria grazie alla 15esima edizione della Giornata del Naso Rosso proposta dai volontari di Vippo, sezione pratese dell’associazione "Viviamo in Positivo odv". I volontari dalle 11 alle 19.30 porteranno la clownterapia tra i cittadini, per mostrare una parte del servizio che settimanalmente svolgono, in maniera totalmente gratuita, presso l'ospedale di Prato e la residenza sanitaria assistita Villa Amelia di via Edison.

Il denaro raccolto nel corso della giornata servirà non solo alla gestione tecnica di Vip Italia, ma anche per finanziare la formazione dei clown e portare avanti i tanti progetti attivi, come quello nelle scuole (a Prato soprattutto all’istituto Dagomari) o le missioni all’estero.

"La Giornata all'Omnia - spiega evidenzia Mr. Creb, presidente di Vippo - sarà anche un momento di aggregazione per noi clown sociali, che potremo fare servizio in ambienti diversi da quelli in cui settimanalmente cerchiamo di alleviare un po' di dolore portando il nostro naso rosso".

Domenica prossima, quindi, l’area dell’Omnia Center sarà teatro di gag, giocoleria, truccabimbi, babydance e laboratori organizzati dai volontari pratesi, all'insegna del divertimento e della conoscenza dell'attività di clownterapia.