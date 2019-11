20.11.2019 h 18:27 commenti

All'ombra del campanile del Duomo sei negozi danno vita al percorso del gusto

L'obiettivo è rivitalizzare l'angolo del centro che comprende via dei Tintori, piazzetta Lippi e via Santo Stefano puntando sui prodotti genuini e sul legame con il territorio

Contro il degrado e la desertificazione del centro storico i commercianti di via dei Tintori, piazzetta Lippi, via Santo Stefano e piazza del Duomo hanno costituito l'Oasi del gusto: un gruppo di negozi di vicinato, che vendono prodotti alimentari,e puntano a mantenere il legame con il territorio e con la clientela offrendo qualità unita ad un buon servizio.

“E' un'unione spontanea – spiega Patrizia Ferraboschi, dell'omonimo pastificio, uno dei negozi che hanno aderito all'iniziativa – che serve per richiamare l'attenzione sulla qualità dei nostri prodotti e riaccendere i riflettori su questo bell'angolo del centro storico”.

Gli esercizi riuniti nell'Oasi del Gusto hanno già messo a punto un primo calendario di manifestazioni. La prima iniziativa è ”Sapori in corso” ed è fissata per sabato 23 novembre con una degustazione, dalle 10 alle 13, nei negozi aderenti di prodotti d'eccellenza: dal pane, ai tortellini, dalla verdura al pesce.

Sabato 30 si replica con un altro giro di degustazioni. I negozi che aderiscono sono: Pastificio Ferraboschi, Panificio Duomo, Mia Macelleria, Ortofrutta Taiti, Pescheria Roberto e Denise e La Primizia. Botteghe che costituiscono un vero anello del gusto in questo angolo del centro storico.

