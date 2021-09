02.09.2021 h 19:29 commenti

All'hub del Creaf tranciati i cavi del sistema che alimenta l'ossigeno

La scoperta è stata fatta ieri. Oggi l'Asl Toscana centro ha presentato denuncia. Il dg Morello Marchese: "Danno molto grave, fosse successo al Pegaso 1 sarebbe stato ben peggiore"

Trovati tranciati i cavi della centralina che alimenta l'ossigeno a disposizione dell'hub vaccinale Pegaso 2 all'ex Creaf. La scoperta è stata fatta ieri, 1 settembre. L'ossigeno deve essere nella disponibilità dei sanitari nel caso di eventuali emergenze che possono verificarsi durante le sedute vaccinali: serve i quattro posti letto nella stanza di primo soccorso dell'hub e nel caso la struttura diventi reparto Covid, come il vicino Pegaso 1, per i degenti. La Asl Toscana centro ha presentato denuncia alle autorità. "Il danno arrecato è molto grave. - afferma il direttore generale Paolo Morello Marchese - Se fossero stati tagliati i cavi del Pegaso 1 dove ci sono presenti le degenze, ci sarebbero stati oltre ai danni agli immobili anche conseguenze per le persone ricoverate". La Asl, tramite l'ufficio tecnico, "ha già provveduto alla programmazione del ripristino del sistema, che avverrà entro la settimana". Sempre l'azienda spiega tuttavia che al Pegaso 2, "pur essendo prevista la dotazione dell'impianto di erogazione di gas medicali questi non sono attualmente in uso in quanto lo spazio è adibito a centro vaccinale e non a degenza. L'ossigeno, in caso di necessità, è disponibile tramite i mezzi di soccorso del 118 sempre presenti presso l'hub negli orari di apertura oltre alla presenza del carrello dell'emergenza all'interno della struttura".

