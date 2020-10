16.10.2020 h 14:32 commenti

All'ex Misericordia e Dolce entra in funzione la maxipinza: giù gli edifici più alti

Non appena è arrivata la deroga al piano acustico, il braccio meccanico si è messo in moto. I lavori procedono a ritmo serrato. Lunedì il sopralluogo del sindaco Biffoni



Questa mattina, 16 ottobre, la maxipinza della ditta appaltatrice, la Daf di Milano, ha iniziato ad abbattere gli edifici più alti del Misericordia e Dolce. E' il momento più significativo del passaggio storico che trasformerà radicalmente questa area, da ospedaliera a parco urbano.Il braccio, lungo 30 metri, ha iniziato a sventrare i reparti e le stanze di degenza della palazzina che si affaccia sul lato di Sant'Orsola. E' una demolizione selettiva per cui i materiali vengono divisi e dove possibile recuperati. I lavori procedono a ritmo molto sostenuto. Non appena è arrivata la deroga per il piano acustico comunale, la pinza meccanica è stata messa in funzione.

Lunedì 19 ottobre è previsto il sopralluogo al cantiere da parte del sindaco Matteo Biffoni e dell'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis che parallelamente all'abbattimento dell'ex ospedale stanno procedendo ai passaggi necessari per dare il via ai lavori di realizzazione del parco urbano non appena l'area sarà libera.