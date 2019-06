18.06.2019 h 15:16 commenti

All'ex Chiesa di San Giovanni festa per i primi 5 anni d'apertura

Per la ricorrenza organizzato un evento musicale ad ingresso libero. Parteciperanno alcuni artisti pratesi che si sono già esibiti nello spazio del centro. Sarà chiusa al traffico veicolare via San Giovanni

Oggi, mercoledì 19 giugno, a partire dalle 18 e per tutta la sera, l'Ex Chiesa di San Giovanni di Prato festeggia i primi cinque anni dall'apertura con un evento musicale ad ingresso libero. Parteciperanno alcuni artisti pratesi che si sono già esibiti nello spazio del centro di Prato: la cantautrice Valeria Caliandro, i cantautori Matteo Bonechi e Andrea Franchi e i dj Dis0rder e Cute But Psycho. Per l'occasione sarà chiusa al traffico veicolare via San Giovanni e sarà allestita, all'altezza dell'ingresso dello spazio, un'area relax. L'aperitivo sarà a cura di Atipico, il negozio della Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi.

L'evento vuole celebrare i primi cinque anni di attività dello spazio dietro il Castello dell'Imperatore: nel 2014, dopo un lungo progetto di riqualificazione architettonica e funzionale a cura di Fonderia Cultart, apriva infatti le porte l’Ex Chiesa di San Giovanni come luogo dedicato alla cultura. Nello storico immobile del XII sec. la cooperativa pratese ha cercato di costruire il luogo dove, come recita lo slogan della struttura riaperta, “le idee si fanno spazio”. Nel tempo che è trascorso sono stati ospitati artisti, musicisti, scrittori, personalità politiche e della società civile, tra cui si possono ricordare Manuel Agnelli, Niccolò Fabi, Tony Hadley, Ginevra Di Marco, Cristiano Godano, Giovanni Truppi, Stefano Benni, Cecilia Strada, Andrea Chimenti, Roberto Angelini. Nei primi cinque anni sono state organizzate circa 300 iniziative pubbliche che hanno visto la partecipazione di oltre 20 mila persone: 50 concerti, 16 spettacoli teatrali, 46 conferenze, 24 mostre, 8 presentazioni di libri, 40 giornate di laboratori per bambini, 20 giornate di laboratori per adulti, 70 incontri. L'obiettivo degli organizzatori è quello di consolidare l'attività dello spazio proseguendo nel lavoro quotidiano di programmazione culturale e di apertura alle collaborazioni di numerosi soggetti del territorio pratese.



