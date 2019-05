22.05.2019 h 17:17 commenti

All' Estraforum nel fine settimana si balla con il Trofeo Pegaso

Una manifestazione, arrivata alla 25esima edizione, riconosciuta a livello nazionale, che ha per protagoniste le danze standard e latino americane. In pista giovani ballerini e coppie. In città sono attese 800 persone

Al via il 25° Trofeo Pegaso che si svolgerà al palazzetto Estra Forum sabato 24 e domenica 25 maggio. Una manifestazione a livello nazionale con danze standard e latino americane; il primo appuntamento alle 14 con le competizioni senior mentre domenica la mattina sarà dedicata alle competizioni giovanili, mentre nel pomeriggio scenderanno in pista le coppie.

"La danza sportiva è una disciplina meravigliosa che si svolge a tempo di musica e può essere praticata a tutte le età - spiega l'organizzatore Enzo Tomasiello - prima l'evento veniva svolto a Firenze ma ormai da quattro anni Prato è diventata il punto di riferimento della danza sportiva e per questo riteniamo importante far arrivare proprio su questo territorio i giudici e i tanti ballerini".

La competizione è nata nel 1994 ed ha la licenza della Federazione Italiana Danza sportiva e vedrà partecipare alle gare gli Over e gli under oltre alle coppie straniere iscritte all'albo Wdsf. L'entrata per l'intera giornata ha un biglietto di 10 euro.

"Ci saranno 800 ballerini che in due giorni faranno vivere con entusiasmo questa disciplina - illustra il vice Sindaco Simone Faggi – un altro appuntamento che mette in risalto lo sport e il turismo e soprattutto ci sarà uno spettacolo unico".



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus