All'esame per la patente con un dispositivo elettronico nascosto nella camicia: scoperta e denunciata

La donna era collegata ad un complice che le comunicava da remoto le risposte esatte ai quiz

Una cittadina 38enne di origine cinese, regolare sul territorio nazionale e residente a Prato, è stata denunciata dai carabinieri di Pistoia dopo essere stata scoperta in un tentativo di raggiro mentre stava sostenendo l’esame per conseguire la patente di guida alla Motorizzazione Civile.

La donna è stata sorpresa ad indossare un’apparecchiatura informatica/telefonica occultata all'interno della propria camicia e collegata - attraverso una sim card - ad un complice che da remoto le forniva suggerimenti. La strumentazione è stata conseguentemente posta sotto sequestro mentre per la 38enne è scattata la denuncia per truffa.



