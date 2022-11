22.11.2022 h 09:42 commenti

All'azienda pratese Gruppo Sim Tel il premio Ecohitech Award per la Transizione ecologica

Il riconoscimento premia ogni anno i progetti più innovativi e sostenibili ed è stato assegnato per la progettazione tecnologica di altissimo livello nell’ambito del progetto Cer Valdarno realizzato con il Comune di Montevarchi

E' stato assegnato ad una azienda pratese, il gruppo Simtel, il prestigioso premio Ecohitech Award che ogni anno riconosce i progetti più innovativi e sostenibili per la transizione ecologica e digitale. Un riconoscimento per l'azienda guidata da Mario Lelli, che ha la sede operativa a Campi Bisenzio e opera nel settore telecomunicazioni, networking, impiantistica, sicurezza e sorveglianza, ecosistemi IoT, sistemi di rilevazione e monitoraggio real-time.

La premiazione è avvenuta nella cornice di Ecomondo e Key Energy 2022, le due manifestazioni di riferimento di settore per l’ecologia e le energie rinnovabili, che ha visto l’azienda esporre quest’anno le proprie tecnologie e soluzioni. Il gruppo Sim tel ha vinto insieme al partner Green Wolf il primo premio nella categoria Transizione ecologica proponendo un innovativo modello di attuazione per la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili (in sigla Cer) unitamente ad una progettazione tecnologica di altissimo livello nell’ambito del progetto Cer Valdarno realizzato con il Comune di Montevarchi, che vedrà il suo sviluppo nei prossimi mesi.

La giuria di esperti dell’Ecohitech Award 2022 valutando sia la portata innovativa sia le ricadute sociali, ambientali ed energetiche delle soluzioni e dei progetti presentati, ha decretato l’assegnazione del primo premio “per la capacità di concretizzare sul territorio un percorso fondato sulle esigenze della collettività rappresentando un nuovo modello di sviluppo della transizione energetica che può essere replicato e produrre un reale impatto sul Paese”.

Gruppo Sim Tel con questo progetto realizza la prima Cer in Italia costituita con il modello giuridico-amministrativo del partenariato pubblico privato), di ragguardevoli dimensioni in termini energetici (1 MegaWatt); un modello vincente che l'azienda intende veicolare per le prossime realizzazioni, già in fase avanzata di sviluppo sul territorio toscano, estendendone l'impiego all'intero territorio italiano.

“Ringraziamo innanzitutto la giuria di Ecotech Award 2022 - commenta il ceo Mario Lelli - per il conferimento di questa onoreficenza, che rappresenterà per il nostro gruppo aziendale un punto di partenza e non di arrivo, per uno sviluppo tecnologico e strategico costante nel campo delle energie rinnovabili a beneficio dei cittadini, dell’ambiente e del tessuto produttivo ed industriale del nostro paese. Crediamo molto nella centralità delle tematiche energetiche e ambientali, sempre più attuali e pressanti. Abbiamo coniugato il know-how tecnologico proprio del nostro dna aziendale con lo sviluppo di un modello attuativo Cer di rapida ed agevole implementazione che coinvolge gli enti locali, le industrie e i cittadini in un insieme armonico e sinergico in grado di fornire, quanto più rapidamente possibile, vantaggi reali ed operativi in termini di efficienza e risparmio sui costi dell’energia”.