All'asta storica concessionaria d'auto con otto dipendenti, offerte entro il 6 luglio

La società che aveva preso in affitto l'attività ha presentato una proposta al curatore fallimentare che ha aperto una gara pubblica allo scopo di verificare se ci siano proposte più convenienti. Chi acquisterà, dovrà accollarsi anche i contratti di lavoro

Va all'asta la 4M Automobili. A due anni dall'avvio della procedura di fallimento, la storica concessionaria d'auto viene ceduta al miglior offerente. Sul tavolo del curatore fallimentare, il commercialista Stefano Barni, c'è già un'offerta: 260mila euro per rilevare tutti i beni aziendali presenti nella sede di via dei Palli e prendere in carico gli otto dipendenti. La proposta è stata presentata nelle settimane scorse dalla società che aveva preso in affitto il ramo d'azienda dopo la chiusura della 4M Group e che ha continuato l'attività nella stessa sede dove oggi si vendono veicoli di diverse case automobilistiche.

L'offerta, di carattere irrevocabile, dovrà essere presentata entro le 12 del prossimo 6 luglio; le buste saranno aperte alle 10.30 del giorno successivo. Base d'asta, ovviamente, 260mila euro.

Il tribunale ha posto condizioni sui dipendenti: “La cessione di azienda – si legge nell'invito a presentare offerte migliorative – comporterà il trasferimento dei rapporti di lavoro, ed eventuali modifiche o riduzioni di personale dovranno essere oggetto di accordi secondo le forme di legge previste”. Va da sé che il numero di dipendenti – inferiore a 15 – elimina l'obbligo di attivare la procedura sindacale.

Nel caso dovessero arrivare altre offerte, i firmatari (tra loro anche la società che ha già presentato la proposto di acquisto) saranno invitati a partecipare ad un'altra gara che avrà come base d'asta il prezzo più alto tra quelli arrivati e prevederà un rilancio minimo di 10mila euro.





