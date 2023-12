04.12.2023 h 09:47 commenti

Il Comune di Carmignano punta a fare cassa, all'asta l'ex scuola di Verghereto

Prezzo base di 250mila euro, oltre all'immobile in vendita anche il terreno confinante. Per presentare l'offerta c'è tempo fino al 29 dicembre, il bando e la modulistica pubblicati sul sito comunale

Il comune di Carmignano punta a fare cassa mettendo all' asta per un importo base di 250 mila euro, la vecchia scuola di Verghereto, un edificio di circa 300 mq con terreno di 400mq, da decenni dismesso, che potrebbe tornare a nuova vita.

L'amministrazione comunale ha inserito il bene in quelle alienabili, la vendita avrebbe dovuto avvenire nel 2019, ma poi con la pandemia i tempi sono slittati. La destinazione è di uso civile e per partecipare all'asta c'è tempo fino alle 12,30 del 29 dicembre, il ricavato servirà per finanziare le opere pubbliche in conto capitale. "Non abbiamo fatto nessun bando esplorativo - ha commentato il sindaco Edoardo restanti- ma la collocazione dell' immobile è decisamente di prestigio, si trova all' interno di un ex zona Anpil".Il bando e la modulistica sono pubblicate sul sito del Comune

