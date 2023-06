30.06.2023 h 11:05 commenti

All'asta enorme quantità di tessuto confiscata dalla procura europea, lo Stato incassa 4 milioni

E' il frutto finale di una complessa indagine conclusa dalla guardia di finanza di Prato che ha scoperto una triangolazione commerciale tra Italia, Ungheria e Germania finalizzata a evadere imposte e tributi doganali. Quasi nove milioni di metri lineari di tessuto venduti in più lotti a imprese che hanno fornito garanzie precise sulla loro integrazione nel circuito imprenditoriale legale

Quattro milioni di euro: a tanto ammonta la cifra che lo Stato ha incamerato dalla vendita di quasi 9 milioni di metri lineari di tessuto messo all'asta dopo la confisca. Una vendita divisa in più lotti e che, da una parte ha portato all'ingente introito per le casse pubbliche e dall'altra ha rimesso in un circolo legale e controllato una enorme quantità di tessuto altrimenti destinato a generare ricchezza a nero. E' questo il risultato finale di una indagine della guardia di finanza di Prato, coordinata dall'ufficio di Bologna della procura europea, su un traffico illecito di tessuti messo in piedi da società con sedi in Italia, Ungheria e Germania, tutte a conduzione cinese.

Un'indagine complessa che ha impegnato a lungo i finanzieri e che ha consentito di smontare il sistema che consentiva l'evasione di imposte e tributi doganali attraverso false operazioni di cessione intracomunitaria. In sostanza, le ditte italiane risultavano a tutti gli effetti destinatarie di spedizioni di tessuti provenienti da società fornitrici con sede in Germania e Ungheria ma nei fatti inattive quando non inesistenti.

La procura europea ha ordinato una serie di accertamenti incrociati che hanno ricostruito nel dettaglio la triangolazione commerciale: i tessuti, di provenienza exrtraeuropea, venivano importati da imprese ungheresi e tedesche che nulla avevano a che fare con il settore tessile (una addirittura si occupava del commercio di ricambi d'auto). E' emerso, che i tessuti arrivavano direttamente nel distretto pratese dal porto di sdoganamento, e una volta stoccati nei capannoni venivano smistati alle ditte di confezione.

Otto milioni 700mila i metri lineari di tessuto sequestrati e confiscati insieme a oltre 300mila euro in contanti e a diversi veicoli utilizzati per trasportare e spostare i tessuti. Alla vendita all'asta, costruita secondo determinati requisiti indicati dalla procura europea e il cui incasso è finito nel Fondo unico giustizia dello Stato, hanno partecipato imprenditori che hanno dato garanzie sulla loro integrazione nel circuito commerciale legale.



